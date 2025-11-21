Bedford Inghilterra, il derby che divide una città: Tradizione contro Bitcoin, nel racconto di Tuttosport. Ecco cosa sta succedendo nel silenzio della provincia inglese

Bedford Inghilterra, nel silenzio della provincia inglese nasce uno scontro culturale: Bedford Town contro Real Bedford, comunità contro finanza digitale

Un articolo di Francesco Caremani su Tuttosport oggi propone un’interessante lettura di un evento che esula dal rettangolo verde. A Bedford, apparentemente tranquilla cittadina a nord di Londra, si sta consumando una battaglia culturale che va ben oltre il calcio giocato. È un derby ideologico separato solo da una fila di alberi e un vialetto d’ingresso condiviso. Da una parte c’è il Bedford Town, club storico fondato nel 1908, dove il biglietto costa ancora dieci sterline e all’intervallo si serve il tè. Dall’altra, il Real Bedford, il “Bitcoin club” che sogna la Premier League.

Il Real è la creatura visionaria di Peter McCormack, ex pubblicitario diventato milionario grazie alle criptovalute nei suoi momenti più bui. Nel 2021 ha rilevato una squadra semidilettantistica con un obiettivo ambizioso: sei promozioni in dieci anni. Tre sono già state centrate. Sostenuto finanziariamente dai celebri gemelli Winklevoss (noti per la causa contro Facebook), il club è un laboratorio a cielo aperto: capitale sostenuto dai Bitcoin, marketing aggressivo con teschi nel logo, musica rock allo stadio e un merchandising che vola oltreoceano. Un modello “NFL meets Sunday League” la cui economia dipende però pericolosamente dalla volatilità delle monete digitali.

Dall’altro lato della barricata resiste l’anima operaia del Bedford Town. Un club gestito da un comitato locale, che ha investito i propri risparmi in un nuovo campo sintetico. La tensione tra i due mondi è palpabile: McCormack aveva proposto una fusione, respinta con rabbia dai tifosi del Town al grido di «Meglio poveri ma nostri».

Mentre il Real Bedford finanzia scuole e progetta un nuovo stadio, cercando di globalizzare un marchio locale a costo della propria identità originaria, i rivali difendono fieramente la loro indipendenza in sesta serie. Bedford è oggi il microcosmo perfetto delle sfide del calcio europeo moderno: una lotta serrata tra comunità e mercato, tra le radici della tradizione e l’audacia rischiosa della finanza digitale.

