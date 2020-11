Belgio, c’è Lukaku nella lista di Martinez. Convocati altri due ‘italiani’

In attesa di un possibile recupero per la gara tra Inter e Atalanta, Romelu Lukaku fa parte della lista dei convocati del Belgio per le prossime gare di Nations League. Il centravanti è alle prese con un problema muscolare all’adduttore che gli ha fatto saltare le ultime partite con Parma e Real Madrid.

Il Ct belga Martinez, per quanto riguarda la Serie A, ha inserito nella lista anche l’attaccante del Napoli Mertens e il centrocampista del Milan Saelemaekers.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 6, 2020