Inter, Conte si aggrappa a Lukaku: il belga verso il recupero

Lukaku prova a recuperare in tempo per l’importante trasferta di campionato dell’Inter contro l’Atalanta

Conte spera di recuperare Romelu Lukaku per la delicata trasferta di campionato dell’Inter domenica sul campo dell’Atalanta. Ieri il centravanti belga ha svolto una seduta personalizzata alla Pinetina insieme agli altri infortunati e oggi proverà a forzare per essere disponibile per Bergamo.

Secondo Tuttosport filtra cauto ottimismo per l’ex Manchester United, alle prese con un problema muscolare all’adduttore e assente nelle gare con Parma e Real Madrid. In caso di convocazione, l’Inter spera che Lukaku venga risparmiato dal Belgio per le prossime gare di Nations League.

