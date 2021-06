Belgio, Martinez: «Infortuni De Bruyne e Hazard? Sensazioni positive, non sono gravi»

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. Le sue parole

INFORTUNI – «Siamo ottimisti per entrambi, sono col gruppo e non hanno lesioni. Ma è una corsa contro il tempo, la prossima partita è venerdì e averli al massimo della forma sarà difficile. Seguiremo l’evolversi della situazione, se riuscissimo a raggiungere le semifinali ci saranno. Mignolet? Ha un problema al ginocchio e gli permettiamo di andare in vacanza».

INFORTUNIO HAZARD EVITABILE – «Siamo nella fase ad eliminazione diretta, eravamo avanti di un solo gol. Col Portogallo è stata la miglior partita di Hazard negli ultimi due anni, ha giocato in modo molto intelligente trovando i compagni, quindi non poteva essere cambiato. Poi giochiamo col pallone e non con la sfera di cristallo».

ITALIA BELGIO – «Noi come l’Italia siamo fatti per segnare. Noi, come loro, vogliamo subito conquistare la palla, cercando di riprenderla subito. Sono orgoglioso dello spirito mostrato ieri, le sconfitte subite ci hanno reso più saggi. Battere i campioni in carica mentre perdiamo i migliori giocatori per infortunio rafforza quello che stiamo facendo. Con l’Italia non cambierà la nostra filosofia, vogliamo giocare e fare gol».

ITALIA – «E’ una squadra diversa, dinamica, con struttura. Hanno consapevolezza dei ruoli, sarà una gara simile nei 90 minuti. Ci sarà da difendersi bene ma da stare anche tanto sulla palla. Loro difendono molto bene, sono strutturati: sono bravi con la palla, in contrattacco. E’ una squadra bilanciata, non fai quei numeri se non sei una buonissima squadra. Ma siamo pronti: ieri la nostra sfida era battere i campioni d’Europa e l’abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo fare meglio. Adesso siamo pronti per sfidare l’Italia».

DE BRUYNE – «De Bruyne è molto forte mentalmente. Avevamo tutti un po’ paura degli esami di stamattina, ma siamo sollevati di poterlo avere ancora con noi. Vedremo sul quando sarà di nuovo a disposizione, è stato sfortunato. Spero che recuperi per l’Italia, con lui siamo più forti».

INFORTUNI DE BRUYNE HAZARD – «De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia, che si è girata su quell’intervento e il legamento è stato sottoposto a un movimento forzato. Hazard ha avuto un problema al tendine del ginocchio ma non ci sono lesioni. Entrambi gli infortuni sono arrivati dopo un colpo, speriamo che si riprendano rapidamente. C’è la possibilità che questa partita arrivi troppo presto…».