Benevento, Foggia: «Retrocessione? La rabbia non passa. Su Spalletti e il Napoli...»

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato a Radio Marte in vista dell’amichevole di questa sera contro il Napoli. Le sue parole riportate da Tuttonapoli.net.

RETROCESSIONE – «La rabbia non passa, ci vorrà del tempo ma ormai siamo proiettati già al campionato di questa stagione».

AMICHEVOLE NAPOLI-BENEVENTO – « Amichevole nata dai buoni rapporti tra le due società, sarà partita vera e faremo giocare chi ha bisogno di minutaggio. Abbiamo 4 Nazionali fuori quindi tanti titolari giocheranno anche stasera».

SPALLETTI – «Allenatore che ha sempre dato un’impronta importante alle sue squadre con un gioco molto propositivo, per me è stato l’acquisto più importante del Napoli. Sicuramente ci sarà una squadra sperimentale contro di noi ma hanno in rosa giocatori importantissimi come Lozano, Politano, Petagna e Juan Jesus, un lusso per la Serie A. Anche noi abbiamo giocatori di lusso per la Serie B, la squadra è forte e i giocatori hanno fatto una carriera quasi tutta in Serie A».