Benevento, Foggia: «Siamo orgogliosi, diventeremo un problema per tanti»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni a Ottopagine.it.

PERCORSO – «Siamo orgogliosi di un percorso nato qualche anno fa. Sono i frutti che meritano i ragazzi, l’allenatore e lo staff ma soprattutto il presidente Vigorito. E’ una persona diversa che mi sta dando tanto a livello umano ed è un piacere perché si cresce ogni volta che si ascolta e si sta a contatto con lui. Purtroppo le nostre vittorie sono a metà. Queste serate, come quelle dell’anno scorso, portano a delle soddisfazioni monche. Speriamo di accogliere al più presto i tifosi allo stadio, ciò significherebbe la fine di un incubo per tutto il paese. Credo che sia giusto mettere in secondo piano tante cose»

INZAGHI – «Inzaghi? E’ un ragazzo d’oro. Stiamo parlando di un uomo straordinario. Dopo quanto fatto a Venezia aveva l’opportunità di scegliere molte squadre in serie A, ma mi disse che tra i cadetti sarebbe venuto solo da noi con ancora un anno di contratto con il Bologna. Poteva stare a casa ad aspettare una chiamata della prima panchina che saltava. Neanche l’ho chiamato che già stava con la testa a Benevento. Oggi, con i risultati e l’organizzazione societaria, il Benevento viene visto in maniera diversa anche in serie A. Nelle altre categoria già era conosciuto, adesso diventerà un problema per tanti».