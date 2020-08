Benevento, Glik: «Mi mancava la serie A»

Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la nuova avventura. Ecco le sue dichiarazioni

«Sicuramente nei quattro anni passati a Monaco, di cui avrò sempre buonissimi ricordi, mi è sempre mancata la Serie A e mi è sempre mancata l’Italia».

INZAGHI – «Per me a volte le parole contano più delle cose scritte, quando ho dato la parola a lui, al ds Foggia e al presidente era fatta. Il progetto mi ha convinto, la voglia di tornare in Italia era tantissima».