Durante Benevento-Inter, Arturo Vidal ha accusato un lieve problema muscolare

Esordio da titolare con la maglia dell’Inter per Arturo Vidal allo stadio Vigorito contro il Benevento. Al 50′, però, il cileno è stato costretto a lasciare il campo probabilmente, come si può notare dalle immagini di campo, per un piccolo problema muscolare alla coscia destra.

Al suo posto è entrato Nicolò Barella. Per Vidal 50 minuti più che sufficienti.