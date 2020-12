Benevento Milan, un solo precedente per Inzaghi da allenatore contro i rossoneri

Filippo Inzaghi ha affrontato da avversario il Milan, una sola volta da quando è diventato allenatore. Il precedente risale a 2 anni fa

Filippo Inzaghi, come sappiamo bene tutti, ha fatto la storia dei rossoneri da giocatore vincendo, fra le altre cose, 2 campionati di Serie A e 2 Champions League. Domenica il suo Benevento affronterà proprio il Milan, e per il tecnico dei campani, questo sarà il secondo incrocio, da allenatore contro il suo passato. L’unico precedente di Inzaghi avversario in panchina dei rossoneri, risale al 18 dicembre 2018. Allora il Match fra il Bologna di ‘SuperPippo’ e il Milan di Gennaro Gattuso, terminò 0-0.

Sia i rossoneri, che le streghe, stanno attraversando un ottimo momento di forma, e hanno una classifica ampiamente soddisfacente visti i loro obiettivi stagionali. I presupposti per vedere una bella partita ci sono tutti. L’appuntamento è per il 3 gennaio alle ore 18.00.