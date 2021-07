Benevento, Vigorito inibito per 20 giorni: anche 9mila euro di multa

Arriva la sanzione per Oreste Vigorito dopo le accuse a Mazzoleni dopo Benevento-Cagliari: ecco cosa ha deciso la procura della FIGC

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, si era reso protagonista di uno sfogo molto duro dopo la gara contro il Cagliari in casa per la decisione di Doveri di revocare un rigore ai sanniti dopo la chiamata di Mazzoleni.

Come riportato da Rai Sport, Vigorito è stato inibito per 20 giorni per le “dichiarazioni lesive della reputazione” contro Mazzoleni e 20 mila euro di multa.