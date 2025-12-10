Benfica-Napoli streaming gratis: dove viene trasmessa? Su Prime!

Dopo Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1, la sesta giornata della Champions League 2025-26 continua con altre due squadre italiane in campo. La Juventus scenderà in campo a Torino contro il Pafos, mentre al Da Luz di Lisbona andrà in scena Benfica-Napoli. Ed è proprio su quest’ultimo match che ci soffermiamo in questo articolo.

Si tratta di una sfida fondamentale per entrambe le formazioni. I lusitani sono alla disperata ricerca di punti: l’attuale 31esimo posto significherebbe uscita diretta, senza la possibilità di giocarsi l’accesso agli ottavi ai playoff. I partneopei invece hanno bisogno di una vittoria perché sono tutt’altro che sicuri di entrare nelle prime 24.

Insomma, è una partita tutta da vivere e c’è una buona notizia per tutti i tifosi azzurri: Benfica-Napoli è trasmessa gratis su Prime Video, con prepartita a partire dalle ore 19:30. Come funziona? Ve lo spieghiamo nelle prossime righe.

Guarda Benfica-Napoli gratis su Prime Video

Benfica-Napoli streaming gratis su Prime Video: come vederla

Ma come vedere Benfica-Napoli gratis su Prime? Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente Benfica–Napoli grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a utilizzare Prime Video, incluso il match Benfica-Napoli.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99 €, abbonamento annuale a 49,90 € oppure disattivare il rinnovo senza alcun obbligo di continuare.

Benfica-Napoli: le probabili formazioni

Napoli e Benfica verso la sesta giornata della UEFA Champions League: moduli confermati e situazioni opposte. La sesta giornata della League Phase mette di fronte un Napoli in buona condizione, reduce da un successo importante, e un Benfica che sta ancora tentando di rimettersi in carreggiata dopo un avvio europeo difficile. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo molto diversi e con scelte tecniche condizionate dagli infortuni. Benfica-Napoli è anche Mourinho vs Conte: una sfida nella sfida, di cui Conte ha parlato nella sua conferenza stampa.

Il successo ottenuto al Maradona contro il Qarabag ha portato gli azzurri a quota sette punti, permettendo alla squadra di Conte di presentarsi con fiducia al nuovo impegno europeo. L’allenatore, alle prese con numerosi indisponibili, decide di affidarsi nuovamente al 3-4-3 e agli stessi undici scesi in campo contro la Juventus. Hojlund sarà ancora al centro dell’attacco, con Neres e Lang ai suoi lati; la retroguardia verrà guidata da Rrahmani, affiancato da Beukema e Buongiorno, mentre Elmas e McTominay agiranno in mezzo al campo, incaricati di dare ritmo e copertura. La novità nella lista Champions è il rientro di Lukaku.

Il percorso dei portoghesi è decisamente più complesso: dopo quattro sconfitte consecutive, la prima vittoria è arrivata soltanto nel turno precedente con lo 0-2 in casa dell’Ajax, unica squadra ancora ferma a zero punti. Per provare a dare continuità, Mourinho dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. Pavlidis guiderà l’attacco, supportato sulla trequarti da Aursnes, Barreiro e Sudakov, mentre Barrenechea e Rios saranno impiegati davanti alla difesa per offrire equilibrio a una squadra che finora ha faticato a trovare stabilità.

Le probabili formazioni di Benfica-Napoli:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.