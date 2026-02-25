Benfica, respinto il ricorso per Prestianni: l’UEFA conferma la squalifica e l’argentino salterà la sfida contro il Real Madrid

Benfica, niente via libera per Prestianni: l’UEFA respinge il ricorso e ufficializza l’assenza del talento argentino al Bernabeu

Gianluca Prestianni non sarà a disposizione per la sfida del Benfica contro il Real Madrid. Il ricorso presentato dal club portoghese per schierare l’argentino al Bernabeu è stato respinto dall’UEFA, confermando così la sua assenza.

Nonostante avesse viaggiato con la squadra e partecipato regolarmente all’allenamento della vigilia, l’esterno non potrà scendere in campo. La squalifica era arrivata dopo il presunto episodio di razzismo nei confronti di Vinicius Junior, un caso che ha attirato grande attenzione mediatica.

Sul tema è intervenuto anche l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, che ha ribadito la sua posizione: «L’ho già detto la scorsa settimana: la UEFA ha una grande opportunità se vuole continuare a lottare contro il razzismo. Non credo ci sia altro da aggiungere».

Per il Benfica, aveva parlato Rui Costa: «Prestianni viene etichettato come razzista, ma è tutto fuorché razzista. Posso garantirlo. Parlo a una settimana di distanza dal fatto ed è facile da spiegare».

COMUNICATO – «Decisione dell’AB relativa alla sospensione provvisoria del calciatore dello SL Benfica Gianluca Prestianni. L’Organo di Appello UEFA ha adottato oggi la seguente decisione: Il ricorso presentato dallo SL Benfica è respinto. Di conseguenza, è confermata la decisione dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 23 febbraio 2026. Il sig. Gianluca Prestianni rimane provvisoriamente sospeso per la prossima partita della competizione UEFA per club alla quale avrebbe altrimenti diritto di partecipare».