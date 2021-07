Manuel Rui Costa, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, è il nuovo presidente del Benfica. A breve l’ufficialità

Manuel Rui Costa, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, si appresta a diventare il nuovo presidente del Benfica. Come riportano i media portoghesi, l’attuale ds sta per assumere la carica più importante del club.

Questo a causa dell’arresto del presidente del Benfica Luis Felipe Vieira, fermato con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro, che in mattinata ha comunicato tramite il suo legale di aver sospeso il suo impegno all’interno del club portoghese.