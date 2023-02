Benitez contro il Real Madrid: «Non mi hanno lasciato lavorare»

Le parole di Rafa Benitez, ex allenatore del Real Madrid, sulla sua esperienza come allenatore dei blancos

Rafa Benitez ha parlato a Cadena Ser del suo periodo al Real Madrid.

PAROLE – «Non mi hanno lasciato vincere. Eravamo primi in Champions League. In Coppa del Rey ci hanno eliminato per un errore amministrativo con Chéryshev. Poi sembrava che fosse colpa mia perché non c’ero più. La squadra era fisicamente superiore alle rivali. Quando sono partito ero a due punti dal Barcellona con una partita in meno. Due mesi dopo erano a 12 punti dal Barça. Quando sono arrivato a Madrid – prosegue l’ex tecnico del Napoli – Ancelotti era appena partito, aveva un ottimo rapporto con i giocatori, e sembrava che io fossi arrivato con una frusta. C’era un ambiente sfavorevole: la partenza di Casillas, Keylor Navas, l’arresto di Benzema… Situazioni complicate. E quando tutto si complica, chi paga? Io. Cristiano, sapendo com’era, potevo gestirlo. Il problema è quando ne devi gestire sette: alcuni non giocano, non sono contenti e vanno dai media a raccontare cose».