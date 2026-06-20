Il piano di Boban per Bennacer: la Dinamo Zagabria punta al colpo a parametro zero

Niente riscatto a 10 milioni per Bennacer. Il Milan spera di monetizzare, ma i croati attendono la risoluzione del contratto

Nessun riscatto a dieci milioni di euro, eppure il futuro calcistico di Ismael Bennacer potrebbe continuare a parlare croato. La Dinamo Zagabria, infatti, non è disposta a versare nelle casse del Milan la cifra pattuita la scorsa estate per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista algerino, ma le porte per una sua permanenza restano ampiamente aperte.

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A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto direttamente Zvonimir Boban. L’attuale presidente della Dinamo Zagabria, che i tifosi rossoneri ricordano benissimo sia per il suo glorioso passato da calciatore che per la sua parentesi da dirigente in via Aldo Rossi, ha svelato le reali intenzioni del club balcanico: “Noi vogliamo trattenere Ismael Bennacer, ma aspettiamo che possa risolvere il proprio contratto con il Milan. Dovesse risolvere la questione coi rossoneri, saremmo la squadra ideale per proseguire la carriera“.

Lo scenario di mercato e i piani del Milan

Le condizioni economiche: la strategia di Boban è estremamente chiara. L’obiettivo è trattenere il giocatore senza intaccare minimamente il budget destinato ai cartellini, puntando sull’ottimo rapporto personale con l’algerino. Fu proprio Boban, del resto, a volerlo fortemente e a portarlo a Milano nell’ormai lontano 2019.

la strategia di Boban è estremamente chiara. senza intaccare minimamente il budget destinato ai cartellini, puntando sull’ottimo rapporto personale con l’algerino. Fu proprio Boban, del resto, a volerlo fortemente e a portarlo a Milano nell’ormai lontano 2019. Il rendimento in Croazia: durante questa stagione in prestito, Bennacer non ha trovato un impiego continuo o da titolare inamovibile , collezionando appena diciannove presenze complessive tra campionato e coppe. Nonostante un minutaggio ridotto, la stima della dirigenza croata e del suo presidente è rimasta del tutto intatta.

durante questa stagione in prestito, , collezionando appena diciannove presenze complessive tra campionato e coppe. Nonostante un minutaggio ridotto, la stima della dirigenza croata e del suo presidente è rimasta del tutto intatta. L’ostacolo ingaggio e contratto: il nodo principale di questa intricata operazione riguarda l’accordo ancora in essere con il club milanese. Il centrocampista percepisce un ingaggio piuttosto pesante per i parametri della Dinamo, pari a circa quattro milioni di euro netti a stagione, con un vincolo contrattuale valido per un ulteriore anno.

il nodo principale di questa intricata operazione riguarda l’accordo ancora in essere con il club milanese. per i parametri della Dinamo, pari a circa quattro milioni di euro netti a stagione, con un vincolo contrattuale valido per un ulteriore anno. La posizione del Diavolo: nel progetto tecnico del Milan, Bennacer è ormai fuori dai radar da diverso tempo. La sua ultima apparizione ufficiale con la maglia rossonera risale a oltre un anno e mezzo fa, precisamente al derby del 2 febbraio 2025.

Il costo del suo cartellino è ormai totalmente ammortizzato a bilancio per la società meneghina. Tuttavia, l’ipotesi di una risoluzione consensuale anticipata del contratto, fortemente auspicata a Zagabria, non rappresenta al momento la via prioritaria per il Milan. La dirigenza rossonera cercherà in prima battuta di sondare il mercato internazionale, nel tentativo di trovare un acquirente che permetta di monetizzare, seppur minimamente, dalla cessione a titolo definitivo. Soltanto se questa via dovesse rivelarsi del tutto impercorribile, la risoluzione consensuale diventerebbe un’opzione concreta, permettendo finalmente a Zvonimir Boban di riabbracciare il suo pupillo a parametro zero.