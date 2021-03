Bentancur positivo al Coronavirus: il comunicato della Juventus

Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Coronavirus: l’annuncio della Juventus sulle condizioni del centrocampista uruguaiano

«Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra».