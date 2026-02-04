Benzema Al Hilal, la stella francese si presenta: «Questo club è il Real Madrid d’Asia!»

L’Al-Hilal piazza il colpo da novanta e regala a Simone Inzaghi un rinforzo di prestigio assoluto. La corazzata di Riad ha ufficializzato l’ingaggio di Karim Benzema, Pallone d’Oro 2022 e leggenda del calcio mondiale. L’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra guidata dal tecnico piacentino, ex condottiero dell’Inter, fino al giugno 2027.

Nelle sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali, il bomber classe 1987 non ha nascosto la propria soddisfazione, arrivando a paragonare il suo nuovo club proprio ai Blancos per prestigio e bacheca. Benzema ha definito i Sauditi come il Real Madrid del continente asiatico, sottolineandone la grandezza storica e la mentalità vincente, pronto a trascinare la formazione di Inzaghi verso nuovi trionfi.

PAROLE – «Sono molto felice di far parte dell’Al-Hilal. È una squadra superba, con una grande storia e molti trofei. È come il Real Madrid, ma in Asia».

