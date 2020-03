Bereszynski positivo al Coronavirus: la compagna si racconta

Il difensore polacco della Sampdoria, Bereszynski, è positivo al Coronavirus: ecco il racconto della compagna

Il difensore polacco della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, è positivo al Coronavirus: ecco le parole della compagna, Maja Mocydlarz intervistata da Sportowefakty.wp.pl.

«Bartosz è andato al club, si è allenato ogni giorno, giocando la partita e frequentando le persone della squadra. Ed è stato infettato. Dopo di che tutto è stato chiuso e questo è l’unico modo per migliorare la situazione. C’è un lungo periodo di incubazione, molte persone non sapevano di averlo. Anche adesso, migliaia di persone non lo sanno e potrebbero continuare a non saperlo, perché l’età e la salute probabilmente svolgono un ruolo importante».