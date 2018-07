Il Milan naviga in cattive acque, ma l’ipotesi di un ritorno al passato è stata già smentita da Pier Silvio Berlusconi

Che la famiglia Berlusconi sia legata al Milan è fuor di dubbio, che le due parti possano tornare a legarsi in un senso diverso da quello affettivo, questo no. Il tema è stato toccato da Pier Silvio Berlusconi nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: «Nono conosco la situazione finanziaria del Milan, ma ovviamente mi auguro con tutto il cuore che possa ritrovare la giusta serenità di gestione finanziaria per continuare la sua strada gloriosa. Ipotesi rientro di Fininvest? Il passato è passato, le cose non ritornano».

Poi il focus si sposta sulla trattativa del secolo, quella che potrebbe portare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus: «Cristiano è super per tutto ciò che rappresenta. Anche mio figlio, che non è appassionato di calcio, impazzisce per lui. Se davvero riesce a prenderlo fa un gran colpo. Un paragone? Forse quando il Milan prese Ibrahimovic». Ronaldo che è stato una delle stelle del Mondiale in Russia, trasmesso dai canali Mediaset: «Per la prima volta nella storia il calcio in televisione crea ricavi. Mi sono appassionato anch’io e ho sentito il riscontro tra la gente, tanto che trasmetteremo in chiaro le sfide tra nazionali estere in Nations League».