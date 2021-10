Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha fatto i suoi pronostici per la stagione di Serie A e non solo

Silvio Berlusconi parla così della stagione calcistica ai microfoni de Il Mattino. Ecco per cosa firmerebbe il presidente del Monza.

«Monza in Serie A, Milan in Champions League e lo Scudetto al Napoli? Firmo subito! Tutte e tre, per motivi diversi, lo meriterebbero».