Juve, è Bernardeschi l’arma in più: ora Allegri ha Fede

La Juventus sta scoprendo Federico Bernardeschi. Il talento classe ’94 sta crescendo in maniera esponenziale

Paulo Dybala era uno dei più attesi all’inizio della stagione. Tanta la curiosità di vedere il numero 10 dialogare con il numero 7 ma questo inizio di stagione ha regalato alla Juventus un nuovo titolare: Federico Bernardeschi. Il talento della Fiorentina, pagato 40 milioni, ha collezionato tanti spezzoni nella passata stagione e un infortunio nel migliore momento della stagione. Berna l’anno scorso ha collezionato poco più di 1000 minuti tra campionato e Coppe, scendendo in campo dall’inizio per 7 volte in Serie A e per una sola volta in Champions.

Quest’anno sono già 2 le presenze dal 1′ minuto in campionato, una in Champions: è secondo, fra gli attaccanti, solo a Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Berna ha dimostrato una maturità diversa: corre, lotta, si sacrifica, ha capito il peso di ogni pallone. «All’inizio faceva gli stop al contrario. Ha talmente tanto entusiasmo e qualità che puo’ fare tanti ruoli: esterno, mezz’ala, trequartista, in America gli ho fatto fare persino l’attaccante. Conto molto su di lui, ha tanta voglia ed è cresciuto molto» ha detto Allegri in diversi frangenti. La crescita è sotto gli occhi di tutti e a Valencia è stato uno dei migliori, coronando un ottimo inizio di annata. Il nuovo Berna piace: la Juve ha un’arma in più!