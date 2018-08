Si scrive Bernardeschi, si legge jolly: Allegri ha un’arma preziosa in casa

Allegri ha un jolly in più per la stagione appena iniziata: Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina pronto a fare anche la mezzala

La profondità della rosa della Juventus può giocare un ruolo fondamentale nella corsa Scudetto ma anche nella lotta alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri ha l’imbarazzo della scelta e può sbizzarrirsi, andando a pescare tantissime soluzioni dalla panchina per cambiare anche a gara in corso. Il tecnico ha dimostrato di saper leggere molto bene le partite e spesso ha cambiato l’inerzia delle sfide con le sostituzioni. Federico Bernardeschi può diventare un jolly fondamentale in vista della stagione appena iniziata.

L’ex Fiorentina si è presentato tirato a lucido ed è stato uno dei migliori nel corso del precampionato. Il giocatore ha confermato le buone impressioni estive, recitando un ruolo da protagonista nella rimonta in casa del Chievo Verona: il bianconero ha propiziato il gol del 2-2 e ha realizzato quello del 2-3. Max Allegri lo ha provato anche da mezzala e la sua duttilità può tornare molto utile al tecnico della Juventus. «Sono pronto a fare anche la mezzala se serve» ha dichiarato Berna nei giorni scorsi. Il calciatore è un’arma fondamentale quando entra dalla panchina e da centrocampista può avere ancora più spazio.