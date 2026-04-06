Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve…

Bernardo Silva, Lijnders: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». Le parole

Bernardo Silva lascerà il Manchester City al termine della stagione. La conferma arriva indirettamente dalle parole di Pep Lijnders, vice di Pep Guardiola, che in conferenza stampa dopo il 4‑0 inflitto al Liverpool in FA Cup si è lasciato sfuggire un dettaglio significativo: il 31enne portoghese, in scadenza il 30 giugno, non farà ritorno a Manchester dopo il Mondiale.

Un’uscita che suona come una vera e propria anticipazione sul futuro del centrocampista, da tempo al centro di voci di mercato e ora sempre più vicino all’addio dopo anni di successi con la maglia dei Citizens.

Arrivato al Manchester City nell’estate 2017 dopo l’esplosione al Monaco, Bernardo Silva si è imposto fin da subito come uno degli uomini chiave della squadra di Guardiola. La sua versatilità, l’intelligenza calcistica e la capacità di interpretare più ruoli lo hanno reso un giocatore praticamente insostituibile, qualità che affondano le radici nella formazione al Benfica e nella maturazione in Ligue 1. Non sorprende quindi che Guardiola lo abbia sempre considerato uno dei migliori calciatori mai allenati, lodandone la visione di gioco unica e l’impatto determinante in ogni fase del campo

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



Parole Lijnders (vice di Guardiola) – «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile».

Il futuro di Bernardo Silva: gli scenari

Bernardo Silva chiuderà la stagione puntando a FA Cup e rimonta in Premier prima di salutare il Manchester City. Con il contratto in scadenza e la volontà di una nuova sfida di alto livello, il portoghese è già nel mirino di diversi top club: la Juventus ha avviato i contatti con Jorge Mendes proponendo un triennale, mentre restano vive le piste Barcellona, PSG e altre big europee, oltre alle opzioni più ricche in Arabia e MLS. Considerato ancora un giocatore chiave da Guardiola, Silva si prepara comunque a un addio dopo nove anni, certo di diventare un elemento fondamentale ovunque decida di andare.