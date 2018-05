Biglia di nuovo infortunato, le scuse di Gomez: «Non volevo fargli male, mi dispiace molto» – FOTO

Alejandro ‘Papu’ Gomez si scusa con Lucas Biglia: il centrocampista del Milan è uscito dalla gara contro l’Atalanta dopo un duro contrasto col numero 10 atalantino

Una brutta ricaduta che potrebbe costar cara a Lucas Biglia. Rientrato ieri per la sfida in casa dell’Atalanta dopo la frattura delle due vertebre lombari, il centrocampista del Milan è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio a metà tempo. Il tutto è stato causato da un duro contrasto con ‘Papu’ Gomez, il quale è andato a sbattere proprio sulla schiena del milanista. Sull’incidente di gioco, il numero 10 atalantino ha detto la sua tramite Instagram rivolgendo le proprie scuse al connazionale: «Le mie più sincere scuse a Lucas Biglia, gli auguro una pronta guarigione, non ho mai avuto intenzione di fargli del male, mi dispiace molto per quello che è successo.Un saluto.Papu.».