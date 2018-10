Biglietti Barcellona-Inter: info prezzi, come e dove acquistarli

Biglietti Barcellona-Inter: tutte le informazioni utili per l’acquisto dei ticket della sfida di Champions League del prossimo 24 ottobre

Biglietti Barcellona-Inter: la sfida tra blaugrana e nerazzurri, valida per la terza giornata della Champions League 2018/2019, è in programma mercoledì 24 ottobre alle ore 21. Al ‘Camp Nou’ si affrontano le due squadre prime in classifica nel Gruppo B della competizione; i blaugrana guidati da Ernesto Valverde sono reduci dalle vittorie contro PSV Eindohoven (4-0 in casa) e Tottenham (2-4 a Londra), mentre i nerazzurri di Luciano Spalletti hanno vinto entrambe le prime due gare in rimonta: contro il Tottenham (2-1) a San Siro e PSV (1-2 a Eindhoven).

L’Inter, che è tornata a disputare la fase finale della Champions League dopo sei anni, torna a giocare contro il Barcellona in una partita ufficiale dalla semifinale di Champions 2009/2010, quando i nerazzurri guidati da Mourinho superarono i blaugrana (3-1 a Milano e 1-0 al ‘Camp Nou’) conquistando l’accesso alla finale di Madrid che poibli vide trionfare. Adesso la sfida ritorna: previsto un ‘Camp Nou’ gremito con la presenza di tanti tifosi interisti al seguito della squadra.

Biglietti Barcellona-Inter come acquistarli e prezzi

La vendita dei biglietti per Barcellona-Inter del 24 ottobre è già partita: per i tifosi nerazzurri, abbonati o soci di Inter Club, è disponibile un’offerta che permette di acquistare il solo tagliando (settore ospiti) o il pacchetto ‘Volo+Biglietto’. Come si legge sul sito ufficiale dell’Inter, le due opzioni sono acquistabili singolarmente e rispettivamente al costo di 69 e 395 euro. Per chi volesse acquistare i biglietti per la partita in altri settori dello stadio ‘Camp Nou’, può consultare il sito del Barcellona – con prezzi a partire da 69 fino a 980 euro – o piattaforme quali Viagogo e Football Ticket Net. Ecco i link utili per l’acquisto dei biglietti di Barcellona-Inter: