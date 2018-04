Biglietti Bologna-Milan 2018: ecco tutte le info preliminari sulla vendita dei tagliandi per il match del Dall’Ara. Come e dove acquistare i ticket e prezzi fissati

Il Milan vuole giocarsi le ultime chance di qualificazione in Europa League e per farlo dovrà avere la meglio in una delle sfide più interessanti della 35ª giornata di Serie A 2017/2018: Bologna-Milan è la sfida in programma domenica 29 aprile alle ore 15 nella cornice dello Stadio Dall’Ara. I rossoneri sono reduci da una pesante sconfitta contro il Benevento ultimo in classifica e retrocesso in Serie B che ha complicato e non poco i piani rossoneri in ottica Europa League. Il Milan è stato scavalcato in classifica dall’Atalanta, adesso sesta a +1 sui rossoneri, e deve stare attento al ritorno di Sampdoria e Fiorentina più dietro in graduatoria a quota 51 (leggi anche: MILAN, ARIA PESANTE: EUROPA A RISCHIO, LINEA DURA ROSSONERA). Quando mancano 4 giornate al termine del campionato e con 12 punti ancora a disposizione i rossoneri di Gattuso hanno le qualità per poter compiere l’ultimo sorpasso ai bergamaschi, in attesa della finale di Coppa Italia del 9 maggio contro il Milan. Il Bologna di Donadoni galleggia in undicesima posizione a 39 punti, in attesa di certificare anche con l’aritmetica la permanenza in Serie A.

La vendita dei biglietti di Bologna-Milan è iniziata a partire dal 16 e 17 aprile 2018, riservata agli abbonati che potevano acquistare con il 10% di sconto fino a 4 tagliandi per altre persone o per se stessi, mentre dal 18 aprile la vendita dei biglietti è aperta a tutti. Il club rossoblù ricorda che per l’acquisto del biglietto e l’ingresso allo stadio Dall’Ara è necessario presentare un documento personale di identità in originale ove sia specificata la residenza, mentre non saranno ritenute valide le nuove patenti o carte d’identità senza indicazione della residenza, così come non sono valide fotocopie o fotografie su smartphone. Il club ha invitato i tifosi alle rivendite e ai circuiti autorizzati, visto che non risponderà di qualsiasi tipo di problema derivante da acquisti effettuati presso canali non ufficiali.

Biglietti Bologna-Milan 2018: come acquistarli e prezzi

Sia per i tifosi rossoblù che per quelli rossoneri i biglietti di Bologna-Milan potranno essere acquistati presso i punti vendita VivaTicket. I biglietti del settore ospiti non saranno in vendite alle casse dello stadio Dall’Ara il giorno della partita e il club invita i tifosi ospiti a non recarsi a Bologna se sprovvisti di biglietto. I biglietti possono essere acquistati online sul sito VivaTicket fino alle ore 15 di domenica 29 aprile che consente di stampare direttamente a casa il proprio biglietto senza dover ritirare nulla allo stadio. Un altro canale ufficiale è il nuovo servizio di acquisto tramite il call center BFC dal 16/04 al numero 051-6111177, con pagamento a mezzo carta di credito (Visa -non Electron- e Mastercard). Infine i biglietti possono essere acquistati fisicamente ed esclusivamente nei punti vendita del circuito VivaTicket in Emilia Romagna.

I prezzi dei biglietti vanno da un minimo dei 25 euro in prevendita per le curve Luca e Bulgarelli (30 euro prezzo intero) ad un massimo di 130 euro (Poltrona Gold). 50 euro il prezzo in prevendita per il settore distinti, 40 per i Kid’s Stand e 90 euro per la tribuna coperta. I cancelli dello Stadio Dall’Ara apriranno per i tifosi ospiti alle ore 13 circa. Domenica 29 l’eventuale disponibilità residua sarà in vendita anche allo stadio a partire dalle ore 10 circa presso le biglietterie di Piazza della Pace (tutti i settori dello stadio) e via A.Costa (tutti i settori dello stadio). Non saranno in vendita allo stadio i biglietti di curva ospiti e quelli di alcune promozioni.