Biglietti Milan Inter, ecco i posti disponibili per il derby a San Siro

Biglietti Milan Inter, verso il tutto esaurito sugli spalti in quel di San Siro. Una vera e propria arena rossonera per il derby

Il derby del prossimo 22 aprile non sarà una sfida come le altre, e dall’altra parte in termini di biglietti Milan Inter ha presentato un risultato interessante parlando sotto il profilo dei ticket staccati per tale match.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta, per evitare che l’Inter vinca la seconda stella davanti ai rossoneri, lo stadio di San Siro sarà praticamente tutto esaurito: un vero e proprio muro milanista per vincere una partita molto importante come il derby.