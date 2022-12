Tramite il sito ufficiale dello Spezia sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti contro l’Atalanta

Dopo settimane di attesa sono spuntate novità per quanto concerne la vendita dei biglietti per la sfida Spezia Atalanta: una tappa che i tifosi orobici non vogliono assolutamente perdere visto il grande entusiasmo.

La vendita libera partirà esattamente il 28 dicembre alle ore 12:00 tramite il sito ufficiale di Vivaticket al costo di 25€. Attualmente non ci sono restrizioni, rendendo l’utilizzo della Dea Card non obbligatorio.