Bilancio Inter: secondo quanto riportato dalla società nerazzurra, i debiti sono in crescita ma 230 milioni sono verso Suning

L’assemblea dei soci odierna approverà il bilancio dell’Inter chiuso al 30 giugno 2018. Il sito Calcioefinanza.it ha reso note alcune cifre degli ultimi acquisti e cessioni effettuate dalla società milanese. Un dato da sottolineare, prima di partire, è che il debito nel 2018 è cresciuto. I debiti complessivi, compresi quelli verso società di calcio e fornitori, erano pari a 814,7 milioni di euro, in aumento di circa 178 milioni rispetto ai 636,5 milioni del 30 giugno 2017. C’è un motivo, tuttavia. L’aumento dei debiti Inter è legato prevalentemente all’emissione da parte della controllata Inter Media and Communication, del prestito obbligazionario (bond) da 300 milioni, collocato presso investitori istituzionali nel dicembre 2017.

Tale debito risulta iscritto a bilancio al netto dei costi accessori secondo il criterio del costo ammortizzato, per un importo di 291,88 milioni di euro, pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri, dedotti i costi di transazione pari a 8,98 milioni di euro. La liquidità raccolta con l’emissione del bond, curata da Goldman Sachs, è stata utilizzata in gran parte per estinguere il debito verso le banche (il vecchio finanziamento acceso dalla gestione Thohir con la stessa Goldman Sachs) che al 30 giugno 2017 era pari a 208 milioni di euro.

Cessioni-Acquisti dell’Inter:

Piero Ausilio ha svolto un egregio lavoro nel campo delle plusvalenze. Sono stati ben 49,7 milioni di euro: quella più cospicua, 8,1 milioni, arriva dalla cessione alla Roma di Davide Santon, seguito dai giovani Radu, Bettella, Valietti, Carraro, Odgaard e Zaniolo che insieme hanno fruttato oltre 31 milioni. Altrettanto sorprendente che giocatori più affermati come Kondogbia, Medel e Jovetic siano stati quasi “svenduti”, avendo portato in cassa rispettivamente 541.000 euro, 191.000 e 129.000.

Nella stessa voce sono presenti, ovviamente, gli acquisti portati a termine dalla società nerazzurra. Quelli compiuti fino al 30 giugno 2018 tra cui non figura Lautaro Martinez. 39,2 milioni è la cifra pagata alla Roma per prelevare Radja Nainggolan, mentre Milan Skriniar, riscattato dalla Sampdoria dopo una stagione in prestito, è stato valutato 33,9 milioni di euro (nell’affare rientrava però il cartellino di Caprari, venduto ai blucerchiati per 15). Tra i colpi più onerosi, si inserisce inaspettatamente il difensore classe ’99 Alessandro Bastoni, prelevato dall’Atalanta per il corrispettivo di 31,1 milioni di euro, prima di essere girato in prestito al Parma. Infine, i due giocatori arrivati in estate tecnicamente a costo zero, de Vrij dalla Lazio e Asamoah dalla Juventus, sono stati iscritti a bilancio rispettivamente per 7,5 milioni e 2,4.