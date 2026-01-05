Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, racconta: «Gigi Riva? Ci ho giocato a tennis in doppio: correva e lottava come un pazzo»

Binaghi, parla il Presidente della Federazione Italiana Tennis: «Gigi Riva? Ci ho giocato a tennis in doppio: correva e lottava come un pazzo»

É l’indiscusso “architetto” del Rinascimento del tennis italiano. Angelo Binaghi, ingegnere cagliaritano e presidente della Federtennis, è l’uomo che ha preso per mano una federazione e l’ha trasformata in una potenza economica e sportiva, culminata con l’organizzazione delle ATP Finals a Torino, l’esplosione di una generazione d’oro guidata da Jannik Sinner e la storica riconquista della Coppa Davis.



Manager pragmatico, talvolta spigoloso ma dai risultati inoppugnabili, Binaghi mantiene un legame viscerale con la sua Sardegna. E proprio scavando nel suo passato sportivo, prima che il tennis diventasse la sua missione totalizzante, emergono passioni inaspettate e incontri con leggende che ne hanno forgiato il carattere.



Nell’odierna intervista al Corriere della Sera, Binaghi ha svelato che, da giovane, se la cavava bene anche con il basket. Era il playmaker della squadra dei salesiani che vinse un campionato regionale:

«Per quanto Gigi Riva fosse un mito per tutti noi, la mia prima passione era il basket».

Eppure, il confronto con il mito di “Rombo di Tuono” era inevitabile per un giovane sportivo sardo. Binaghi lo ha frequentato anche sul campo da tennis, traendone insegnamenti che vanno ben oltre lo sport: «Ci ho giocato a tennis in doppio: correva e lottava come un pazzo. Però non amava perdere. Così, dopo una sconfitta, smise di venire al circolo e si dedicò al golf. Era simile a Pietrangeli, uomini di sport di altri tempi: mi emozionava vederli insieme in tribuna a Cagliari per la Coppa Davis. Gigi Riva ha trasmesso a generazioni di sardi un patrimonio inestimabile di valori. Io stesso sarei diverso, senza di lui. Ci ha insegnato che il successo è figlio di lavoro, rispetto dell’avversario e sacrificio».

