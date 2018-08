Birindelli: «La Lazio può far bene, ma la Juventus è superiore a tutte»

L’ex terzino della Juventus, Alessandro Birindelli, ha parlato dei bianconeri e della Lazio che si ritroveranno di fronte sabato in campionato

Sabato all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospiterà la Lazio in un big match che promette spettacolo. Sia per bianconeri, all’esordio casalingo, che per la formazione di Inzaghi, reduce dal KO contro il Napoli, difatti, c’è una gara non semplice. Delle due compagni, che si scontreranno nel primo anticipo della seconda giornata, ha parlato l’ex difensore della Vecchia Signora, Alessandro Birindelli, nel corso di un’intervista a Laziopress.it. Secondo l’ex terzino la squadra di Simone Inzaghi è una delle migliori rose del campionato Italiano che può far bene anche quest’anno dopo l’ottimo risultato della scorsa stagione dove si è piazzata al quinto posto.

Secondo Birindelli, invece, la Juventus rimane avanti a tutte gli altri club della Serie A dato che dispone di una rosa ampia e ricca di qualità a cui si aggiunge la gestione dell’allenatore Massimiliano Allegri: «Per il mister qualsiasi giocatore è sullo stesso piano del compagno, hanno tutti qualità». Sull’arrivo di Cristiano Ronaldo, l’ex bianconero ha affermato che CR7 aumentala qualità della Juventus e la visibilità del nostro campionato, fattore che ormai mancava da anni.