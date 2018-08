Probabili formazioni Juventus-Lazio, 2ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida dell’Allianz Stadium

La prima è andata. Non senza affanni, perché il Chievo ha seriamente rischiato di rovinare l’esordio della nuova Juventus targata Cristiano Ronaldo, ma alla fine i bianconeri si sono salvati. Grazie ad un indubbio valore: la forza della panchina. Gli ingressi in campo di Mario Mandzukic prima e di Federico Bernardeschi poi hanno spostato l’inerzia di una partita che la squadra di Massimiliano Allegri, con la forza della superiorità tecnico, è riuscita a portare a casa. Ma stavolta servirà di più. Perché la Lazio è avversario di livello assoluto. Ed è pure ferita da una settimana di veementi polemiche. Prima è arrivata la sconfitta contro il Napoli, per certi aspetti non del tutto meritata. Poi è scoppiata la bomba della telefonata Lotito-Inzaghi, che ha arroventato un ambiente che ha già dovuto fronteggiare qualche muso lungo di troppo (Milinkovic-Savic e Luis Alberto su tutti). Ma l’impresa è nel Dna dei biancocelesti: Immobile, ad ottobre 2017, fece piangere la Juventus nel fortino dello Stadium. Con Dybala che toccò il punto più basso della sua avventura bianconera fallendo il secondo calcio di rigore di fila (nel turno prima se lo era fatto respingere da Berisha dell’Atalanta, poi è toccato a Strakosha stopparlo dal dischetto). Ma il passato è in archivio: è tempo di Juve-Lazio.

QUI JUVE – In casa Juve possibile conferma per il 4-2-3-1, già visto al Bentegodi. Allegri deve risolvere un ballottaggio sulla corsia di destra in difesa, con Cancelo, Cuadrado e Barzagli che si contendono una maglia. A centrocampo possibile ballottaggio Khedira-Matuidi, mentre in attacco, alle spalle di Cristiano Ronaldo, spazio al terzetto composto da Douglas Costa, Dybala e Mandzukic, con Bernardeschi destinato a partire dalla panchina. In dubbio De Sciglio, ma potrebbe recuperare soltanto per far parte della lista dei convocati.

QUI LAZIO – Patric è ancora squalificato, ma in compenso Simone Inzaghi ritrova due pedine fondamentali come Lulic e Lucas Leiva. In difesa l’infortunio di Luiz Felipe crea apprensione: Wallace e Bastos si giocano il posto per completare un pacchetto arretrato composto da Acerbi e Radu. Anche Marusic sulla destra è in dubbio: se non dovesse farcela, giocherà Dusan Basta. Davanti Luis Alberto a sostegno di Ciro Immobile.

Probabili formazioni Juventus-Lazio (sabato ore 18)

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.