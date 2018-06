Blanc-Chelsea, ci siamo! Il francese è a un passo dalla firma

Secondo Sky Sports Inghilterra, Laurent Blanc è a un passo dal sedere sulla panchina dei Blues, Sarri pare ormai sfumato

Il nuovo corso blue del Chelsea di Roman Abramovich partirà sotto il segno di Laurent Blanc. Il tecnico francese è infatti ad un passo dal sottoscrivere il nuovo contratto che lo legherà alla panchina del Chelsea. L’indiscrezione, che conferma le voci circolate nell’ultima settimana, arriva direttamente dall’Inghilterra dove SkySports racconta di un’intesa ormai definita anche nei dettagli. Naufragata ormai la trattativa per Maurizio Sarri.

A Maurizio Sarri è risultata fatale la clausola da rescissione da 8 milioni con il Napoli, valida fino al 31 maggio scorso. Dopo l’accordo tra Sarri e gli inglesi, il club di Abramovich si è rifiutato di versare gli 8 milioni della clausola e così ha virato su un nuovo obiettivo. Sarri, in questo momento, è considerata un’opzione valida per il Tottenham se Pochettino dovesse trasferirsi al Real Madrid. E’ partito il countdown per l’ufficialità del tecnico francese, che potrebbe arrivare dopo l’esonero di Antonio Conte.