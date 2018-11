La partita che tutto il mondo sta aspettando, quella tra Boca e River, è a rischio rinvio per le abbondanti piogge degli ultimi giorni

Sembra un romanzo. Uno di quelli con la suspence che caratterizza l’intero libro che poi si scioglie in un finale thriller. Nella mattinata di oggi si è scatenato un diluvio sulla città di Buenos Aires, dove questa sera (le 17 in Argentina) è in programma il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate, gara d’andata della finale di Copa Libertadores, la gara che tutto il mondo aspetta. Secondo quanto riportano i media argentini, la partita è a rischio rinvio per le condizioni del campo della Bombonera. Nelle prossime ore ci saranno degli aggiornamenti in questo senso. Ma la partita dell’anno potrebbe essere davvero rinviata.