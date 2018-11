I tifosi del Boca Juniors hanno riempito in 50000 la Bombonera in occasione dell’allenamento prima della finale di Copa Libertadores

Domani a El Monumental si affronteranno in una gara già leggendaria River Plate e Boca Juniors. Il ritorno della finale della Copa Libertadores, dopo il 2-2 spettacolare dell’andata, promette ben più che scintille. Ma come successo all’andata, i tifosi della squadra ospite non potranno assistere alla gare all’interno dello stadio, per ovvie questioni di sicurezza.

I tifosi degli xeneizes hanno così deciso di far sentire tutto il loro appoggio ai giocatori riempiendo letteralmente la Bombonera in occasione dell’allenamento della vigilia. Oltre 50000 spettatori, una vera e propria bolgia. Durante l’allenamento, Carlos Tevez si è reso peraltro protagonista di un’azione di cuore, salvando un invasore di campo dalla polizia. Il ragazzo è stato abbracciato e condotto dagli altri giocatori, con cui ha scambiato abbracci e sorrisi prima di essere condotto fuori.