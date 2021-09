Bojan ritrova Iniesta: «Felice di godermi di nuovo la tua magia» – FOTO

Dopo i trionfi al Barcellona, Andres Iniesta e Bojan Krkic di nuovo compagni di squadra ma questa volta al Vissel Kobe. Ecco tutta la gioia dell’ex Roma e Milan sui social.

«Di nuovo insieme! Non puoi immaginare quanto sono felice di godermi di nuovo la tua magia e la tua amicizia. È un piacere giocare ancora una volta al tuo fianco. Ci divertiremo così tanto».

Back together! You can’t imagine how happy I am to enjoy your magic and friendship again. It’s a pleasure to play alongside you once again. We’re going to have so much fun,@andresiniesta8! pic.twitter.com/cKtCIEvWYN

— Bojan Krkic (@BoKrkic) September 3, 2021