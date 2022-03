Bologna, De Leo: «Siamo già passati da questa situazione anche se non si è mai preparati»

Le parole di De Leo, vice allenatore del Bologna, sulla situazione dopo la ricomparsa ella malattia che costringerà Mihajlovic al ricovero

Ecco le parole di Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, sulla situazione in casa rossoblù dopo la ricomparsa della malattia che costringerà Mihajlovic al ricovero. Le parole ai microfoni di BFC Tv:

«Siamo già passati da questa situazione anche se n on si è mai preparati a un a notizia del genere. Due anni fa lo abbiamo sostituito con grande senso di responsabilità e anche questa volta non ci tireremo indietro. Ripeteremo lo stesso schema con il mister sempre collegato alle sedute d’allenamento e con le call prima e dopo per fare il punto della situazione. Anche i giocatori non erano preparati a questa cosa, ma mi hanno colpito in maniera ancora più forte rispetta a due anni fa. Penso che i giovani abbiano subito di più questa notizia, ma credo che questo sia un gruppo di ragazzi in gamba e responsabili che reagiranno positivamente, siamo sereni».