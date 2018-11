Bologna-Fiorentina 0-0, risultato e diretta live

Bologna-Fiorentina, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Bologna di Pippo Inzaghi ospita al Dall’Ara la Fiorentina di Stefano Pioli per il 133° derby dell’Appennino nella storia della Serie A. Gli emiliani hanno 10 punti in classifica e occupano il 16° posto, i viola sono noni con 17 punti a pari merito con Torino e Parma. C’è un’unica novità nel 4-3-3 di Pippo Inzaghi rispetto alla formazione ipotizzata: a sinistra rientra subito dal 1′ Mattiello al posto di Mbaye. Per il resto tutto confermato, con il tridente composto da Orsolini, Santander e Palacio. Modulo identico per Pioli, che schiera Gerson mezzala sinistra ed Edimilson Fernandes esterno alto a sinistra nel tridente con Chiesa e Simeone. Out Pezzella per infortunio, al suo posto accanto a Vitor Hugo ci sarà Ceccherini, con Milenkovic che resta a destra.

Bologna-Fiorentina 0-0: tabellino

MARCATORI: –

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio. Allenatore: Filippo Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Edimilson Fernandes. Allenatore: Stefano Pioli

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

Bologna-Fiorentina 0-0: diretta live e sintesi

36′ – Fase equilibrata del match, finora le due difese hanno avuto la meglio sui rispettivi attacchi al Dall’Ara.

33′ – OCCASIONE FIORENTINA! Contropiede veloce dei toscani, Simeone calcia dalla distanza ma la conclusione debole è facile preda di Skorupski.

32′ – Regge il pareggio al Dall’Ara, per ora il Derby dell’Appennino resta fermo sullo 0-0.

28′ – OCCASIONE FIORENTINA! Insiste la squadra di Pioli, che aumenta la pressione offensiva e va vicina al vantaggio: Simeone si libera bene al tiro e dall’interno dell’area calcia basso e potente, trovando ancora la bella risposta di Skorupski, che gli dice di no in due tempi.

25′ – OCCASIONE FIORENTINA! Bell’azione di Gerson sulla destra dell’area, conclusione bassa e velenosa, sulla quale Skorupski è attento e riesce a salvare, trattenendo il pallone.

24′ – Tentativo dalla distanza di Milenkovic, ma la conclusione è centrale e Skorupski riesce a salvare in due tempi.

21′ – Intervento provvidenziale di Danilo, che ferma con una rischiosa scivolata in area Gerson, che si era liberato bene sulla destra.

20′ – OCCASIONE FIORENTINA! Toscani vicini al gol con un’azione manovrata. Dalla destra Gerson smarca dall’altra parte Benassi, bella conclusione del centrocampista con il tiro a effetto che esce di poco a lato sulla sinistra.

18′ – Ancora Chiesa semina lo scompiglio sulla sinistra dell’area del Bologna, alla fine sbroglia Orsolini, che mette in calcio d’angolo con un intervento in scivolata.

16′ – OCCASIONE BOLOGNA! Rapido capovolgimento di fronte degli emiliani, con Orsolini che si libera al tiro dall’interno dell’area ma calcia debolmente fra le braccia di Lafont.

15′ – OCCASIONE FIORENTINA! Grande azione di Federico Chiesa, che controlla sulla sinistra, si accentra e prende la mira dalla distanza: tiro forte e angolato sul primo palo, Skorupski si supera deviando in calcio d’angolo.

13′ – Buon pallone per Orsolini nell’area toscana, Ceccherini è attento a intercettarlo e a far ripartire l’azione degli ospiti.

11′ – Il Bologna tiene maggiormente il possesso palla fino a questo momento, la Fiorentina è più attendista e punta sulle ripartenze veloci.

8′ – Si gira bene in mezzo a due avversari Gerson, Svanberg non può far altro che commettere fallo per non lasciarlo partire.

5′ – OCCASIONE BOLOGNA! Poli recupera un buon pallone sulla destra dell’area viola e scaglia in porta un gran tiro, Lafont si tuffa sulla sua sinistra e devia in calcio d’angolo.

3′ – Primi minuti di gara all’insegna del grande equilibrio fra Bologna e Fiorentina.

1′ – FISCHIO D’INIZIO AL DALL’ARA!

Tutto pronto allo Stadio Dall’Ara per il Derby dell’Appennino fra Bologna e Fiorentina. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Bologna in completo rossoblù con pantaloncini bianchi, Fiorentina con la divisa verde.



Bologna-Fiorentina: formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Nehuen, Nagy, Krejci, Mbaye, Destro, Okwonkwo, Dzemaili, Dijks, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Edimilson Fernandes. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Laurini, Norgaard, Eysseric, Mirallas, Dabo, Hancko, Sottil, Vlahovic, Diks, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli

Bologna-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Pippo Inzaghi dovrebbe optare per il 4-3-3. Davanti al portiere Skorupski, Calabresi e Mbaye agiranno da terzini, con Danilo ed Helander a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo come mezzala destra Poli dovrebbe spuntarla sul recuperato Dzemaili, che partirà dalla panchina. Ballottaggio per il ruolo di regista fra Pulgar (favorito) e Nagy, mentre davanti con Santander e Palacio, Orsolini agirà da ala destra.

Modulo speculare per Stefano Pioli, che dovrà far fronte all’assenza di capitan Pezzella per infortunio. Al centro della difesa dovrebbe essere spostato Milenkovic, con Laurini terzino destro. A centrocampo Veretout sarà il regista, con Benassi ed Edimilson Fernandes mezze ali. In attacco Simeone prima punta, con Chiesa e il brasiliano Gerson ai suoi lati.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Dijks, Gonzalez, Paz, Dzemaili, Donsah, Krejci, Mattiello, Nagy, Destro, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: Filippo Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson. A disposizione: Dragowski, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Eysseric, Dabo, Norgaard, Vlahovic, Mirallas, Sottil, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli

Bologna-Fiorentina: i precedenti del match

Quello che si gioca questo pomeriggio al Dall’Ara è il 133° Derby dell’Appennino fra Bologna e Fiorentina. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai toscani, che hanno vinto 53 volte, pareggiato 41 e perso 38. Nelle gare in casa però comandano i rossoblù emiliani con 25 vittorie, 25 pareggi e 16 sconfitte. Il Bologna non batte la Fiorentina in casa in Serie A da quasi 6 anni: l’ultimo successo emiliano al Dall’Ara risale infatti al 26 febbraio 2013, quando i rossoblù si imposero 2-1 sui viola con i gol di Marco Motta e Lazaros Christodoulopoulos.

Bologna-Fiorentina: l’arbitro del match

L’arbitro del Derby dell’Appennino fra Bologna e Fiorentina è il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il fischietto pugliese ha diretto 7 volte il Bologna in Serie A, con una prevalenza di pareggi, 4, contro 2 successi rossoblù e una sola sconfitta. Positivo il bilancio con i viola: nelle 4 gare in cui ha diretto i toscani, questi ultimi hanno ottenuto 3 vittorie e una sola sconfitta.

Bologna-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.