Aaron Hickey, esterno del Bologna, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Aaron Hickey, esterno del Bologna, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Sono felice per il gol, meno per il risultato. Volevamo i tre punti. Siamo molto arrabbiati per il pareggio subito su calcio di rigore».