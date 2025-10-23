Bologna, Italiano punterà molto su quel giocatore: alla ricerca del riscatto - Calcio News 24

Jonathan Rowe, l’occasione di Bucarest: pronta la rivincita dell’esterno inglese

Questa sera a Bucarest, Jonathan Rowe avrà una grande occasione per mettersi in mostra e guadagnarsi una maglia da titolare sulla fascia sinistra. L’esterno inglese, acquistato come il colpo più costoso dell’estate dal Bologna, è ora chiamato a riscattarsi dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. La sfida contro la Steaua, nel terzo turno di Europa League, rappresenta un banco di prova importante per dimostrare il suo valore e convincere il tecnico Vincenzo Italiano.

Jonathan Rowe non ha avuto un inizio facile con la maglia rossoblù. Le sue prestazioni contro il Pisa, con alcune occasioni sprecate, hanno alimentato dubbi e critiche tra i tifosi e nello staff tecnico. Dario Cervellati, commentando sulle pagine di Stadio, ha sintetizzato la situazione con una frase chiave: “Ogni promessa è debito. E anche ogni gol sbagliato. Jonathan Rowe ne deve rimborsare tre a tifosi e compagni”. Parole che mettono in evidenza la pressione sul giovane talento, chiamato a riscattarsi velocemente.

La concorrenza nella rosa del Bologna è alta. Sulla fascia sinistra, infatti, Rowe deve vedersela con giocatori come Cambiaghi e Dominguez, entrambi pronti a insidiare il suo posto da titolare. Nonostante ciò, l’inglese deve dimostrare di essere all’altezza del grande investimento economico che la società ha fatto su di lui: quasi 20 milioni di euro versati da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio per assicurarsi il suo talento dal Marsiglia.

Arrivato a Bologna come sostituto di Ndoye, Rowe ha dalla sua parte il vantaggio di essere più giovane dello svizzero di tre anni. Tuttavia, come spesso accade per i giocatori ancora in fase di crescita, gli serve tempo per adattarsi al campionato italiano e per esprimere pienamente le sue qualità.

Le doti principali di Jonathan Rowe emergono soprattutto nell’uno contro uno, dove il suo dribbling e la velocità lo rendono un giocatore pericoloso. Finora però, queste qualità non si sono ancora viste con continuità in maglia rossoblù. La partita di Bucarest può essere il momento giusto per cambiare marcia e per conquistare definitivamente la fiducia di Vincenzo Italiano e dei tifosi del Bologna.

In sintesi, la serata di Europa League rappresenta per Rowe un’opportunità di rilancio. Se saprà sfruttarla, potrà dimostrare di essere quel talento capace di fare la differenza e di giustificare l’investimento del club emiliano. La stagione è ancora lunga, ma la strada per il successo passa anche da serate come questa a Bucarest.

