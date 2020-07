Bologna, Juwara: «Primo gol in carriera? Lo dedico alla mia famiglia»

Musa Juwara, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei rossoblu contro l’Inter

L’attaccante del Bologna, Musa Juwara, ha così espresso la propria gioia dopo il primo gol segnato in carriera contribuendo in questo modo alla vittoria contro l’Inter:

GOL CON DEDICA – «Prima di tutto devo ringraziare il mister, perché farmi giocare contro l’Inter è una cosa che necessita di complimenti. Voglio dedicare il mio primo gol in Serie A alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare qua».

SOGNO – «Non pensavo di entrare. Sto lavorando bene in allenamento, ma non pensavo di giocare contro l’Inter. Però il mister mi ha dato fiducia e devo ringraziare lui, come detto. Sono giovane per giocare e segnare contro l’Inter: è un sogno che ricorderò per tutta la mia vita».

MIHAJLOVIC – «Il mister voleva che giocassimo senza paura. Ci ha detto che con un gol avremmo vinto la partita, quindi grande mister. Aveva ragione lui».

IDOLI – «Quando ero piccolo tifavo Chelsea, quindi direi Eden Hazard. E poi Musa Barrow».