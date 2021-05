Bologna, Mihajlovic: «Brutta figura. Stasera siamo stati da Serie B»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Bologna-Juventus. Le sue dichiarazioni.

«Non la commentiamo che è meglio. Mi aspettavo di giocare la partita, sono usciti tutti i nostri limiti difensivi con una squadra come la Juve, quando capita la palla gol la buttano dentro. Non era difficile da immaginare. Nella nostra metà campo andavamo dietro agli uomini, abbiamo fatto errori da dilettanti. Noi ci siamo salvati e bene, la gente lo vede. Non siamo mai andati nella lotta per non retrocedere, se vedi oggi la mia squadra dici “come è possibile che questi non sono retrocessi”. Abbiamo fatto male Le gare di fine anno sono così. Puoi anche perdere ma non puoi fare brutta figura. Invece abbiamo fatto entrambi, quando non giochi con la testa non si va da nessuna parte».