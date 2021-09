Il tecnico del Bologna Mihajlovic ha analizzato ai microfoni di Dazn il doloroso ko di San Siro: le sue dichiarazioni

L’allenatore dei felsinei Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo la disfatta di San Siro:

KO – «Penso che la partita è finita nel primo tempo, noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol. Magari se avessimo pareggiato chissà come sarebbe finita, diciamo che il risultato a fine primo tempo era pesante per come abbiamo giocato. Nella ripresa ci siamo disuniti e abbiamo perso quella solidità difensiva che abbiamo mostrato nelle prime due gare. Ero soddisfatto per come abbiamo giocato nel primo tempo, abbiamo preso gol su tre episodi. Nessuno di noi si aspettava di prendere 6 gol, mi dispiace per la squadra perché è una bella batosta. Dobbiamo cercare di prendere insegnamenti da questa partita e ripartire».

INTER – «Sapevamo che avrebbero fatto quella partita in ripartenza, hanno giocatori adatti come Correa e Dumfries. Sui primi due gol hanno avuto dei rimpalli favorevoli. Il gol di Lautaro è bello, eravamo messi bene, o si fa fallo o si torna indietro rapidamente in certe occasioni. Con le grandi squadre è così».

