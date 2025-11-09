Bologna Napoli, parla il doppio ex Dzemaili: «Io non sono d'accordo con l'idea che il Napoli debba dare un segnale: è lassù in Serie A, poi in Champions... Sul Bologna...»

Bologna Napoli, parla il doppio ex della partita Blerim Dzemaili: «Io non sono d’accordo con l’idea che il Napoli debba dare un segnale»

Quando Bologna e Napoli si affrontano, c’è un nome che risuona nella memoria di entrambe le tifoserie: Blerim Dzemaili. Il centrocampista svizzero ha vestito con onore entrambe le maglie, lasciando un segno indelebile in Emilia e in Campania. Dalla grinta e la corsa messe al servizio dei partenopei, con cui ha assaporato anche la Champions League, alla leadership e ai gol decisivi con i rossoblù. Oggi, con il cuore diviso a metà, Dzemaili rivivrà questa sfida sentita, simbolo di un calcio che unisce storie e passioni diverse. Ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.



BOLOGNA-NAPOLI – «Io non sono d’accordissimo con l’idea che il Napoli debba dare un segnale: è lassù in Serie A, poi è vero che in Champions pensava di avere qualche punto in più ma è una Champions strana questa: l’anno scorso vinse il Psg che si qualificò da diciottesimo. Quindi, non vedo una situazione drammatica. Semmai può essere “drammatico” giocare contro questo Bologna, ecco: oggi è abituato a stare lassù, è una squadra più europea del Napoli».

IL BOLOGNA HA VENDUTO I BIG – «Un fenomeno da studiare… Nasce tutto dalla radice, da una società solida. Sartori è un mago, Di Vaio conosce il calcio, Saputo e Fenucci sono ottimi dirigenti. É un club forte, ha raggiunto uno spessore tale che ogni anno può venderne 4 e non avere ripercussioni: perché li sa sostituire e inserire in un ambiente sano».

L’UOMO CHIAVE DI ITALIANO – «Orsolini. Quando leggerà le mie parole si metterà a ridere… Perché sa quanti accidenti gli ho mandato e quanti “schiaffi” gli ho dato per farlo migliorare? Io e Palacio a pioggia (sorride, ndr…). Ed è cresciuto: è maturo e decisivo».

IL NAPOLI VINCERA’ LO SCUDETTO – «L’anno scorso dissi che doveva vincerlo, era superiore. Quest’anno dico che l’Inter, per la “rosa” vasta che ha, quella che non ha il Napoli, deve vincerlo: e che i partenopei possono vincerlo. La Champions porta via sempre qualcosa».

SE OGGI IL BOLOGNA VINCE – «Il Bologna è davanti all’ultimo passo, si sta abituando a stare lassù: manca solo un altro passo di crescita. Italiano? Lo apprezzo, tira fuori sempre il meglio. Se Immobile e Bernardeschi daranno il salto definitivo? Dico che ne avrei preso uno soltanto e non due, e che a una certa età non sei come prima. Non sono fiducioso ma spero di essere smentito».

LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

