Calciomercato Bologna, fatta per l'attaccante ma ora serve cedere

Il Bologna dopo il pari di San Siro porta avanti le sue idee in ottica calciomercato: Thiago Motta ha il suo vice Zirkzee ma prima serve una cessione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i rossoblù avrebbero chiuso per l’arrivo di Odgaard. La trattativa è stata formalizzata con una telefonata con l’Az Alkmaar: operazione in prestito con diritto di riscatto per l’ex Inter. Ma ora i felsinei dovranno cedere Van Hooijdonk.