Bologna, è Orso-Mania: Orsolini sempre più leader dei rossoblù dopo la rovesciata vincente contro l’Inter

Orsolini uomo partita nella vittoria del Bologna contro l’Inter: l’esterno rossoblù sempre più leader della squadra che sogna la Champions League

Il Bologna scrive un’altra pagina memorabile della sua stagione con una vittoria all’ultimo respiro contro l’Inter. A decidere il match è Riccardo Orsolini, che al 94′ si inventa una rovesciata spettacolare e fa esplodere il Dall’Ara. È il gol del trionfo, del quarto posto momentaneo, ma anche il simbolo di una squadra che non molla mai e che sogna in grande. Come nel 2022, quando fu Sansone a spegnere le speranze scudetto dei nerazzurri, anche stavolta sono i rossoblù a complicare la corsa dell’Inter. Orsolini, protagonista assoluto, si prende la scena con la gioia e la consapevolezza di chi sta scrivendo la storia del suo club: «Mettiamo mattoncini per il nostro sogno, che non dirò ma che sappiamo tutti» ha detto con un sorriso, mentre sotto le Due Torri è esplosa l’Orso-mania. A certificare il momento magico è arrivato anche il tributo social di Cesare Cremonini, che su Instagram ha ripostato due storie a mo’ di dedica per l’attaccante ascolano, simbolo sempre più forte del Bologna che sogna.

Il numero 7 rossoblù sta vivendo la miglior stagione della sua carriera: 12 gol in campionato, 14 considerando anche la Coppa Italia, dove ha segnato una doppietta nella semifinale contro l’Empoli. Un rendimento incredibile, soprattutto se si pensa che tutto è ripartito dall’ottava giornata dopo un avvio complicato e due infortuni che lo hanno tenuto fuori tra dicembre e febbraio. Subito dopo l’esclusione dai convocati di Spalletti, ha risposto con 4 gol in 4 partite, accompagnando le sue esultanze con un ironico «Toc Toc» per bussare – idealmente – alle porte della Nazionale. Orsolini ha raggiunto la maturità calcistica: alla corsa di un giovane ha unito la lucidità di un leader. E adesso, nessuno si stupisce più se è lui a risolvere le partite.