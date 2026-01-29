Bologna, Di Vaio: «Mercato? Con Sohm per Fabbian abbiamo sistemato il centrocampo. Su Dallinga…»

Bologna, le dichiarazioni del dirigente rossoblù Marco Di Vaio nel pre partita della sfida di Europa League. Le parole

Nel prepartita della sfida con il Maccabi Tel Aviv, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole:

PAROLE – «Le insidie sono tante, noi siamo già qualificati e loro non possono arrivare alla fase successiva, ma noi abbiamo bisogno di vincere per il morale e per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff, magari giocando il ritorno in casa per andare più avanti possibile»

MERCATO – «Non abbiamo necessità numerica, con Sohm per Fabbian abbiamo sistemato il centrocampo nei due ruoli che può interpretare. Vedremo negli ultimi giorni, ma non abbiamo impellenze. In tanti cercano punte, noi però per Dallinga non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale e non abbiamo neanche intenzione di andare a cercare potenziali acquirenti»

OBIETTIVI – «Abbiamo fatto una buonissima fase campionato fino a stasera, abbiamo giocato contro due delle prime otto e ci siamo qualificati con una giornata di anticipo. In campionato abbiamo perso qualcosa nell’ultimo mese per via di qualche errore individuale, questo di febbraio sarà molto intenso e importante nelle coppe»

