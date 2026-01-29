Connect with us

Hanno Detto

Bologna, Di Vaio: «Mercato? Con Sohm per Fabbian abbiamo sistemato il centrocampo. Su Dallinga…»

Published

55 minuti ago

on

By

Di Vaio

Bologna, le dichiarazioni del dirigente rossoblù Marco Di Vaio nel pre partita della sfida di Europa League. Le parole

Nel prepartita della sfida con il Maccabi Tel Aviv, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole:

PAROLE «Le insidie sono tante, noi siamo già qualificati e loro non possono arrivare alla fase successiva, ma noi abbiamo bisogno di vincere per il morale e per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff, magari giocando il ritorno in casa per andare più avanti possibile»

MERCATO «Non abbiamo necessità numerica, con Sohm per Fabbian abbiamo sistemato il centrocampo nei due ruoli che può interpretare. Vedremo negli ultimi giorni, ma non abbiamo impellenze. In tanti cercano punte, noi però per Dallinga non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale e non abbiamo neanche intenzione di andare a cercare potenziali acquirenti»

OBIETTIVI «Abbiamo fatto una buonissima fase campionato fino a stasera, abbiamo giocato contro due delle prime otto e ci siamo qualificati con una giornata di anticipo. In campionato abbiamo perso qualcosa nell’ultimo mese per via di qualche errore individuale, questo di febbraio sarà molto intenso e importante nelle coppe»

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News3 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×