Bologna, Italiano nel pre gara: «Il campo, come abbiamo visto anche ieri, non è in perfette condizioni. Bisogna adattarsi»

2 ore ago

Italiano Como Bologna

Bologna, Italiano: «Il campo, come abbiamo visto anche ieri, non è in perfette condizioni. Bisogna adattarsi…». Le parole

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, arrivano a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Europa League contro il Brann. Le sue parole a Sky Sport:

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

PAROLE «Il campo, come abbiamo visto anche ieri, non è in perfette condizioni. Bisogna adattarsi immediatamente perché diventerà molto difficile e pesante. Vediamo anche come sarà il loro atteggiamento, dobbiamo essere bravi e svegli sulle seconde palle».

ANALISI «Su Castro devo dire che c’è Dallinga che ha una caviglia un po’ in disordine, infatti a Torino abbiamo preferito far giocare Odgaard in quella zona. Poi per il resto abbiamo pensato di affrontarli in questo modo perché il campo non è in grandissime condizioni: servirà un po’ più di quantità dal punto di vista degli esterni. Diciamo che abbiamo tante armi anche a partita in corso, vediamo cosa succede».

OBIETTIVO «Dobbiamo cercare di dare un senso alla partita di ritorno, cercando di essere molto attenti dietro: niente superficialità. Dobbiamo sfruttare anche le situazioni da gol. Vogliamo cercare di arrivare al ritorno con un risultato che ci possa dare la possibilità di superare il turno».

