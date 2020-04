Bologna, Poli: «Difficile affrontare il dubbio sulla nostra ripresa»

Andrea Poli, capitano del Bologna, ha parlato della sosta dovuta all’emergenza Coronavirus: ecco le parole del centrocampista

Andrea Poli, capitano del Bologna, ha parlato della possibile ripresa dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del centrocampista ai microfoni di Sky Sport.

«Essere capitano è importante e sono felice di esserlo anche in questo momento. Ho la fortuna di far parte di un gruppo di ragazzi che da sempre è molto compatto. Il livello di comunicazione è molto efficace. La cosa più difficile da affrontare è il dubbio di non sapere quando riprenderemo».