Bologna, Posch: «Motta gentile e amichevole, ma duro in allenamento»

Bologna, le parole di Stefan Posch sull’ambientamento: «All’inizio era stressante, ma ora mi sento molto a mio agio in città»

Stefan Posch dopo il gol vittoria al Torino ha rilasciato un’intervista al sito austriaco Spox. Di seguito le sue parole sull’ambientamento al Bologna.

AMBIENTAMENTO – «All’inizio è stato stressante vivere in hotel e passare un mese e mezzo con la valigia in mano, ora abito in un appartamento vicino al centro, giro a piedi e mi sento a mio agio in città. Ho visitato Firenze e Venezia, viaggiando in treno, quasi tutti qui si spostano coi mezzi pubblici e per me non è un problema usarli».

CONSIGLI DI ARNAUTOVIC DI ACCETTARE – «Certo che l’ho chiamato prima di firmare, era importante mi desse informazioni sul club, e per fortuna non se ne è andato».

FRASE DI MIHAJLOVIC – «Come l’ho presa quando ha detto che non sapeva chi fossi? Un bluff perché c’era ancora da chiudere il trasferimento».

THIAGO MOTTA – «È una brava persona e immagine di una nuova generazione di allenatori; con noi è gentile, amichevole, tratta bene tutti, ma ci fa anche allenare duramente. È servito tempo, ma ora stiamo andando molto bene».